L’Ambrosiana e i fiamminghi Ecco la collezione Borromeo

Scopri la straordinaria collezione Borromeo all’Ambrosiana, un viaggio nell’arte fiamminga tra raffinatezza e dettagli minuziosi. La sala sette della Pinacoteca si trasforma in un raffinato riallestimento, con 32 capolavori di Jan Brueghel il Vecchio e Paul Bril, celebrando i 400 anni dalla morte del primo. Grazie alla tecnologia touch, il pubblico potrà immergersi nei dettagli più nascosti di queste opere d’arte senza precedenti, vivendo un’esperienza unica e coinvolgente.

Affondo sull’arte fiamminga protagonista con il prezioso e raffinato riallestimento della sala sette della Pinacoteca Ambrosiana. Trentadue capolavori di due autori, molto amati, e presenti nella collezione del cardinale Federico Borromeo, Jan Brueghel il Vecchio (1568-1625) di cui ricorrono i 400 anni dalla morte, e Paul Bril. Aiuta la tecnologia. Il pubblico potrà cogliere i dettagli “miniaturistici“ delle opere usando tre schermi touch interattivi che svelano particolari nascosti delle opere di Brueghel che sono tantissimi. E’ un po’ come ammirare i quadri di Bosch, con tantissimi elementi. La cosa interessante è che poi una volta scoperti i dettagli sullo schermo, si possono rivedere in una dimensione "intima", favorita dal riallestimento che ha scelto il blu come colore guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Ambrosiana e i fiamminghi. Ecco la collezione Borromeo

Pinacoteca Ambrosiana, digitale e luci sagomate per una nuova immersione nell’arte dei Fiamminghi Riporta milano.repubblica.it: La collezione è speciale già di per sé, non solo per il numero eccezionale di pezzi che ne fa una delle principali raccolte di arte fiamminga presenti in Italia, ma soprattutto perché ognuno dei dipin ...