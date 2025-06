L’ambasciatore israeliano in Italia | Ci siamo difesi Teheran minaccia anche Roma e Parigi

L’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha sottolineato con preoccupazione le recenti tensioni internazionali, evidenziando come Teheran minacci anche Roma e Parigi. Con un avvertimento chiaro su possibili attacchi contro l’Occidente e la necessità di proteggere il proprio personale e la comunità israeliana, Peled ha ribadito l’impegno di Israele a rispondere con fermezza, anche attraverso azioni contro Hamas. In questo scenario infuocato, la prudenza e la solidarietà internazionale sono più che mai essenziali.

Rischi di attacchi all'Occidente da parte dell'Iran, massima sicurezza del personale e della comunità israeliana, attacchi frontali ad Hamas. Nel corso del briefing con la stampa a Roma, l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled, ha commentato le reazioni dell'Italia agli attacchi notturni contro obiettivi strategici iraniani. "Abbiamo ascoltato quanto dichiarato dai leader politici italiani, dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a Matteo Salvi ni, fino al ministro della Difesa Guido Crosetto e ad altri esponenti politici", ha detto Peled. "Esprimono preoccupazione, ma allo stesso tempo riconoscono il diritto di Israele a difendersi.

