L’ambasciatore israeliano in Italia | Agito contro l’Iran perché rischiavamo un altro 7 ottobre

L'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan, ha espresso preoccupazione per la crescente tensione con l'Iran, sottolineando come recenti sviluppi abbiano rafforzato la necessità di un intervento militare. La decisione del Consiglio Aiea di condannare l'Iran per il mancato rispetto degli obblighi nucleari ha rappresentato un elemento chiave.

Sono stati almeno tre i fattori che hanno convinto Israele della «necessità di attaccare l’Iran ». E la «legittimazione politica» è venuta da quanto emerso dal vertice di Vienna di ieri, quando il Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha adottato una risoluzione che condanna l’Iran per il «mancato rispetto» dei suoi obblighi nucleari. A spiegarlo è stato l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, in un briefing con i giornalisti questo pomeriggio, 13 giugno, a poche ore dall’attacco sferrato nella notte sull’Iran. Il rischio nucleare. L’ambasciatore Peled ha detto che Israele avrebbe valutato tre elementi in particolare. 🔗 Leggi su Open.online

L'ambasciatore d'Israele in Italia Peled: "Iran progettava attacchi come 7 ottobre" - Durante un briefing a Roma sull'operazione "Rising Lion", l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha svelato inquietanti piani di Teheran.

