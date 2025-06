L' ambasciatore d' Israele in Italia Peled | Iran progettava attacchi come 7 ottobre

Durante un briefing a Roma sull'operazione "Rising Lion", l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha svelato inquietanti piani di Teheran. Secondo le sue fonti, l'Iran avrebbe progettato attacchi simili a quelli del 7 ottobre, puntando a una nuova invasione di Israele tramite milizie alleate. Questa rivelazione aumenta la tensione internazionale e sottolinea quanto sia cruciale monitorare attentamente le mosse della regione.

Nel briefing con la stampa a Roma sull'operazione "Rising Lion", l'ambasciatore d'Israele in Italia Jonathan Peled, ha denunciato i piani di Teheran per lanciare una nuova invasione del territorio israeliano attraverso milizie alleate. "Abbiamo prove che l'Iran stava pianificando un'invasione.

