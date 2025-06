L’allarme rifiuti e il cartello per Gelsia

Il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, ha deciso di intervenire in modo originale per affrontare i persistenti disguidi nel servizio di raccolta rifiuti gestito da Gelsia Ambiente. Con un cartello "ad personam", simbolo di una strategia concreta e diretta, l'amministrazione cerca di migliorare la comunicazione e la collaborazione con i cittadini. Un gesto che dimostra come, a volte, la soluzione più efficace sia quella di personalizzare e rendere tangibile l'impegno verso un servizio migliore.

Un cartello stradale "ad personam" per l'azienda dei rifiuti (per i puristi del latino "ad negotium"). È quello che ha fatto installare il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, per provare a risolvere almeno uno dei tanti disguidi che ogni giorno i cittadini gli segnalano sul servizio di raccolta rifiuti a domicilio, curato da Gelsia Ambiente. Disguidi per i quali qualche settimana fa, lo stesso Piuri ha perso la pazienza e ha convocato in Comune i responsabili della partecipata di Desio a cui ha elencato tutta una serie di mancanze per le quali - ha riferito - "ricevo ogni giorno telefonate, messaggi e mail dai cittadini esasperati".

