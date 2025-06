L’allarme degli artigiani | Vogliamo produrre ancora

L’allarme degli artigiani risuona forte: dobbiamo preservare la nostra vocazione produttiva e manifatturiera prima che sia troppo tardi. Con il settore dei servizi ormai quasi il 60% del Pil lombardo e due terzi dell’occupazione, il rischio di perdere questa identità è concreto. Il presidente di Cna Lombardia, Giovanni Bozzini, avverte: “Se non interveniamo, rischiamo di diventare solo un mercato di consumatori”. È il momento di agire per proteggere il nostro futuro.

Da tempo il settore dei servizi rappresenta quasi il 60% del Pil lombardo, garantendo anche i due terzi dell' occupazione. Una tendenza in rapido aumento che preoccupa il presidente di Cna Lombardia, Giovanni Bozzini. "I dati che emergono ci devono interrogare seriamente: vogliamo difendere la vocazione produttiva e manifatturiera dei nostri territori e non diventare solo un mercato di consumatori – sottolinea –. Questo vale anche per l'Europa. Sappiamo che questa tendenza è di medio-lungo periodo ma bisogna evitare di restare passivamente inerti di fronte a un processo che ha luci e ombre. Ciò che chiediamo in primis è di incentivare fortemente una revisione delle normative sovranazionali sul credito bancario, allentando i vincoli che gravano sul rating delle piccole imprese e riavvicinando le grandi banche all'economia reale in un rapporto virtuoso con i consorzi fidi".