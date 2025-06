L'Agorà lo storico palazzetto del ghiaccio di Milano potrebbe riaprire | cosa sta succedendo

L'Agorà, il celebre palazzetto del ghiaccio di Milano, rischia di tornare a splendere. Dopo anni di abbandono, una concreta manifestazione di interesse apre nuove speranze per la sua riapertura, simbolo di tradizione sportiva e comunità. Niccolò Orlando, Consigliere del Municipio 6, ha svelato in esclusiva i dettagli di questa possibile rinascita. Scopriamo insieme cosa sta davvero succedendo e quali sono i prossimi passi per riportare l’Agorà al suo antico splendore.

L'Agorà, lo storico palazzetto del ghiaccio di Milano, da luogo di eccellenza sportiva e aggregazione sociale è diventato oggi uno spazio abbandonato. Per la prima volta, però, è arrivata una manifestazione di interesse che potrebbe portare alla sua riapertura. Niccolò Orlando, Consigliere Municipio 6 del Pd, ha svelato a Fanpage.it cosa sta succedendo.

