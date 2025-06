L’Agenzia delle Entrate insieme all’intelligenza artificiale | nuovi controlli a tappeto ecco chi rischia di più

L'Agenzia delle Entrate, potenziata dall'intelligenza artificiale, intensifica i controlli fiscali per tutelare il nostro sistema economico. Con verifiche più mirate e sistemi innovativi, si accentuano le attenzioni su chi potrebbe rischiare di più. Giugno e Luglio sono mesi cruciali per gli adempimenti fiscali, ma attenzione: la collaborazione tra tecnologia e controlli tradizionali rende il panorama fiscale più attento che mai. Scopriamo insieme chi è più a rischio e come difendersi.

I controlli costanti dell'Agenzia delle Entrate monitorano le attività dei contribuenti. Ecco come avvengono e chi è più a rischio Giugno e Luglio sono due mesi fondamentali per quanto riguarda gli adempimenti fiscali per i contribuenti, chiamati al versamento delle imposte sui redditi dichiarati relativi all'anno precedente. Dichiarazioni dei redditi e dell'IVA che sono costantemente.

