L’Agenzia cerca 250 tecnici | pubblicato il bando di concorso

Sei un tecnico appassionato di settore e desideri far crescere la tua carriera? L’agenzia ha aperto un concorso per 250 posizioni dedicate a servizi catastali, cartografici, estimativi e all’osservatorio del mercato immobiliare. Non perdere questa occasione: le candidature devono essere inviate entro il 14 luglio tramite il portale InPa. Approfitta di questa opportunità per entrare in un contesto stimolante e in crescita!

I vincitori si occuperanno dei servizi catastali e cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Le candidature vanno presentate entro il 14 luglio sul portale InPa. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

