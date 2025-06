L’Agenzia cerca 250 tecnici | pubblicato il bando di concorso

Sei un tecnico appassionato di servizi catastali, cartografici ed estimativi? L’Agenzia ha aperto un concorso per 250 posizioni: un’opportunità imperdibile per entrare in un settore in continua evoluzione. Affrettati: le candidature devono essere presentate entro il 14 luglio su InPa. Non perdere questa chance di dare una svolta alla tua carriera nel cuore del mercato immobiliare!

I vincitori si occuperanno dei servizi catastali e cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Le candidature vanno presentate entro il 14 luglio sul portale InPa. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

