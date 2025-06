L’agenzia americana per l’immigrazione rafforza i controlli sui datori di lavoro

L’Agenzia americana per l’immigrazione intensifica i controlli sui datori di lavoro, puntando a ridurre irregolarità e tutelare la sicurezza nazionale. Con quote di ispezione obbligatorie e sanzioni più severe, le aziende sono sotto stretta osservazione. Questa strategia, voluta dall’Amministrazione Trump, segna un passo deciso verso un sistema più rigoroso e trasparente. Ma quali saranno le ripercussioni per il mercato del lavoro e i diritti dei lavoratori?

L'Amministrazione Trump ha intensificato le indagini sulle aziende sospettate di impiegare immigrati senza documenti, ordinando ai funzionari di raggiungere quote di controlli per accelerare gli sforzi di deportazione. La divisione Ice ha ordinato ai suoi 30 uffici regionali di rispettare quote per le ispezioni della documentazione dei datori di lavoro relativa allo status d'immigrazione dei loro dipendenti, secondo quanto riferito da tre avvocati specializzati in immigrazione e un ex funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) a conoscenza delle operazioni dell'agenzia. Il numero di notifiche di ispezione, note come audit I-9, è aumentato di "dieci volte" da gennaio, hanno riferito i tre avvocati.

In questa notizia si parla di: immigrazione - controlli - datori - lavoro

