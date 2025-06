Ladro seriale sfonda con un piccone l’ingresso della pasticceria | arrestato

Un ladro seriale ha tentato di sfondare con un piccone l’ingresso di una pasticceria a Gorle, ma è stato arrestato dai carabinieri nella mattinata di venerdì 13 giugno. La rapida azione delle forze dell’ordine ha impedito il furto e portato all’arresto di un pregiudicato 45enne, colto in flagrante con una ferita alla mano. La vicenda dimostra come la tempestività possa fare la differenza nel contrasto alla criminalità urbana.

Gorle. Questa mattina, venerdì 13 giugno, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Bergamo sono intervenuti in via Marconi, dopo la segnalazione di un tentato furto in una pasticceria della zona. Il tempestivo intervento ha portato all'arresto in flagranza di reato di un noto pregiudicato 45enne, cittadino italiano, residente a Seriate. I militari hanno sorpreso l'uomo mentre si allontanava dal luogo del reato con una vistosa ferita alla mano destra. Indicato da alcuni testimoni come l'autore dell'effrazione, stava tendando di fuggire a piedi dopo aver danneggiato la vetrata d'ingresso del locale con un piccone, poi rinvenuto nelle vicinanze, con evidenti tracce di sangue.

In questa notizia si parla di: pasticceria - ladro - seriale - sfonda

