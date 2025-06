L’Adriatic sound a Fano pronto all’assedio area blindata | 100 agenti privati in più

Preparativi in corso per l’Adriatic Sound Festival, l’evento più atteso dell’estate a Fano, che promette di conquistare i cuori di oltre 20.000 appassionati di musica house e techno. Con navette frequenti da Pesaro e Fano, e un’area blindata con 100 agenti privati, la sicurezza e il divertimento sono assicurati. L’atmosfera è pronta a esplodere: non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile!

Fano, 13 giugno 2025 – "Spostatevi con le navette in partenza da Pesaro ogni ora e da Fano ogni mezz'ora (da Lido e stazione ferroviaria) e ogni 15 minuti dal parcheggio della cooperativa Tre Ponti". E' l'invito che l'organizzazione e l'amministrazione comunale rivolgono ai 20mila (ma gli organizzatori si spingono a preannunciarne 25mila) che parteciperanno ad Adriatic Sound Festival, il festival di musica house e techno ormai pronto al decollo. Oggi e domani infatti, al campo d'aviazione "Enzo Omiccioli", si alza la musica e si accendono le luci: si balla e ci si diverte per due giorni, dalle 14.

@adriaticsoundfestival Due giorni, due palchi, 28 artisti. Una sola missione: riscrivere le regole. Il 13 e 14 giugno, Fano diventa un tempio del suono: hangar industriali, scenografie ispirate al Pantheon e una line-up che non guarda in faccia nessuno. Sven Vä

Musica techno e house per 24 ore: sui palchi 28 dj da tutto il mondo. Adriatic Sound Festival, è tutto pronto per il via Lo riporta corriereadriatico.it: FANO L’evento musicale dell’estate fanese, il primo festival di musica elettronica, aspira dunque a una proiezione internazionale.