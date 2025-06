Ladri in stile ' Banda Bassotti' fermati a Isernia quattro fuggono mentre il quinto fa a botte con la polizia

Un episodio avvenuto a Isernia ha acceso le luci sulla cronaca locale: una banda di ladri in stile Banda Bassotti, con quattro fuggitivi e un quinto protagonista in un alterco con le forze dell’ordine. Un giovane albanese di 28 anni è stato arrestato durante un inseguimento, accusato di resistenza e lesioni ai pubblici ufficiali. La vicenda sottolinea come, anche nei momenti più difficili, la fermezza delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

