L’addio di Inzaghi ‘beffa’ Conte | il Napoli ora è più lontano

L'addio di Simone Inzaghi all'Inter ha sconvolto gli equilibri del calcio italiano, lasciando il Napoli ora a circa 232 punti di distanza nella corsa alla vetta. La sconfitta nel Monaco contro il PSG ha segnato una svolta decisiva, aprendo le porte a un futuro inaspettato e ricco di sfide nuove, ma anche di opportunità lucrative. Il mondo del pallone è in fermento: cosa riserverà il nuovo capitolo di Inzaghi e delle sue prossime mosse?

Il trasferimento di Simone Inzaghi in Arabia ha cambiato i piani dell'Inter, dei suoi calciatori ma anche del Napoli La disfatta di Monaco contro il PSG ha cambiato il futuro di Simone Inzaghi. Troppo pesante il 5-0 per proseguire insieme l'avventura. E troppo allettanti anche i soldi arabi e quel progetto ambizioso dell' Al-Hilal. Così, il tecnico è partito immediatamente verso la nuova meta, puntando al Mondiale per club, ma questa volta da avversario nerazzurro. La partenza di Simone Inzaghi ha cambiato anche il futuro dell'obiettivo del Napoli. Non è un mistero che Davide Frattesi volesse giocare di più, ma con il tecnico piacentino non è riuscito a trovare continuità .

