L’acido ialuronico si fa liquido Ed è il boost di idratazione di cui abbiamo bisogno ogni giorno

L'acido ialuronico liquido rappresenta il segreto di un’idratazione intensa e quotidiana, fondamentale per mantenere la pelle giovane e luminosa. Questo ingrediente, presente in molte nostre soluzioni di bellezza, agisce come un vero e proprio boost di freschezza e tonicità. Con il passare del tempo, però, il suo livello naturale si riduce, rendendo indispensabile il suo reintegro. E tra i vari prodotti, scegliere quello giusto fa davvero la differenza...

Se c'è un ingrediente che non manca mai tra i prodotti beauty che siamo solite utilizzare per prenderci cura della nostra pelle, l'acido ialuronico è senza dubbio tra i must irrinunciabili. Creme, sieri, lozioni, tutto vale se lo scopo è integrare questo elemento importantissimo per la cute e che, con il passare del tempo, può ridursi, portando a una minor elasticità della pelle e alla comparsa di rughe e linee sottili. E tra i vari prodotti utili a prendersi cura della pelle, ecco che ISDIN ci "regala" un kit di 10 fiale di acido ialuronico liquido, Isdinceutics Hyaluronic Booster, un siero viso ad azione idratante e lenitiva che penetra in profondità e che nutre la pelle con un'azione intensiva.

