L' Acf Arezzo a Coverciano per B to B E' stata una bella stagione

Ieri, al centro tecnico federale di Coverciano, l’Acf Arezzo ha concluso con entusiasmo la stagione 2024/25 della Serie B Femminile, partecipando all’evento “B to B”. Il presidente Massimo Anselmi e il direttore generale Roberto Cucciniello hanno rappresentato con orgoglio il club amaranto, sottolineando l'importanza di questa manifestazione come momento di confronto e crescita. Un’occasione fondamentale per rafforzare i legami nel mondo del calcio femminile e gettare le basi per un futuro sempre più brillante.

Ieri, al centro tecnico federale di Coverciano, l’Acf Arezzo ha preso parte all’evento conclusivo della stagione sportiva 202425 della Serie B Femminile, “B to B”. A rappresentare il club amaranto erano presenti il presidente Massimo Anselmi e il direttore generale Roberto Cucciniello che hanno. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - L'Acf Arezzo a Coverciano per "B to B". E' stata una bella stagione

In questa notizia si parla di: arezzo - coverciano - stagione - stata

Alessandro Del Piero ha inaugurato un nuovo e straordinario capitolo della sua vita: è diventato allenatore, dopo aver conseguito la prestigiosa licenza UEFA Pro a Coverciano. Un traguardo che riempie il cuore di gioia e orgoglio, non solo per i successi sport Vai su Facebook

L'Acf Arezzo a Coverciano per B to B. E' stata una bella stagione; L'Acf Arezzo a Coverciano per B to B. E' stata una bella stagione; Antonio Conte a Sky: Ad Arezzo sono diventato allenatore. Ringrazio il Signore di essere stato mandato via.

L'Acf Arezzo a Coverciano per "B to B". E' stata una bella stagione Lo riporta arezzonotizie.it: Il presidente Anselmi e il direttore generale Cucciniello a Firenze all'evento conclusivo dell'annata sportiva ...