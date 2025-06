L’accordo di Sharaa con gli ex assadisti fa ribollire i siriani 

L’accordo di Sharaa con gli ex-Assadisti scuote le fondamenta della Siria, alimentando tensioni e speranze di un nuovo equilibrio. Mentre l’Eid al-Adha invita alla riflessione e alla comunione, milioni di siriani si confrontano con una rivoluzione vittoriosa ma complessa, tra sfide e incognite future. La piega che prenderanno gli eventi potrebbe determinare il destino di un’intera nazione ancora in cerca di stabilità e pace.

La festività islamica dell’Eid al Adha ha costretto milioni di siriani ancora increduli per la caduta del regime a fare i conti con ciò che resta di una rivoluzione vittoriosa, ma non immune a comp. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it