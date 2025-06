Laboratori per bambini e Pride | Non strumentalizzate i minori

In un clima di crescente attenzione ai diritti e all’inclusione, i laboratori per bambini organizzati da Arci Valdera in vista del Pride pongono l’accento sulla creatività e l’educazione. Tuttavia, alcuni critici accusano queste iniziative di strumentalizzare i minori, gettando un’ombra sulla reale finalità educativa. È fondamentale promuovere eventi che rispettino la spontaneità dei più giovani, evitando ogni forma di sfruttamento ideologico, perché il rispetto si costruisce anche attraverso l’autenticità delle esperienze.

È un fuoco di fila quello contro i laboratori creativi per bambini organizzati da Arci Valdera in preparazione del Pride. "La sinistra e le associazioni Lgbt continuano a utilizzare i bambini come strumenti per le loro battaglie ideologiche. Stavolta lo fanno con l’iniziativa “Aspettando il Toscana Pride” che prevede incontri per adulti ma soprattutto laboratori e presunte attività ludiche rivolte ai più piccoli – attacca l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi –. Parliamo di bambini di 6 anni che, con la scusa di disegnare e colorare magliette per il ‘Pride’, verranno precocemente esposti a temi e concetti controversi su sessualità, identità di genere e orientamento sessuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laboratori per bambini e Pride: "Non strumentalizzate i minori"

In questa notizia si parla di: pride - bambini - laboratori - strumentalizzate

Polemica per il Toscana Pride: “L’Arci fa colorare le magliette dai bambini” - Un laboratorio creativo promosso da Arci Valdera in vista del Toscana Pride sta scatenando un vivace dibattito: i bambini che colorano magliette per celebrare l’orgoglio LGBTQ+ sono al centro di critiche e proteste.

Laboratori per bambini e Pride: "Non strumentalizzate i minori" Scrive lanazione.it: Ceccardi al Comune: "Ritiri il patrocinio".