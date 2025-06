Laboratori orti e sapori antichi alla Cascina San Giuseppe | a Cadeo la Festa del grano

Dalla coltivazione alla tavola, scopri i segreti delle antiche ricette e rivivi sapori dimenticati in un’esperienza coinvolgente e istruttiva. Partecipa ai laboratori di orti e sapori alla Cascina San Giuseppe di Cadeo e immergiti nel passato culinario della nostra terra. Un’occasione unica per riscoprire le tradizioni e portare a casa un pezzetto di storia, perché il passato può diventare il nostro futuro in cucina.

«Sai come cucinavano il pane i nostri antenati? E come si preparavano le piadine al tempo della Bibbia? Vieni a scoprire come farlo "anche nel tuo giardino" insieme a Susanna Gasparini e Donatella Mondin dell’azienda agricola "I Campi di Borla" di Vernasca», si legge nel comunicato. "Dalla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Laboratori, orti e sapori antichi alla Cascina San Giuseppe: a Cadeo la Festa del grano

