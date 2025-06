L' abbraccio all' anziano è solo una scusa per rubargli il Rolex Daytona | 20enne in fuga con l' orologio

Un abbraccio apparentemente affettuoso e innocuo si è rivelato essere la strategia astuta di una trentenne per sottrarre un prezioso Rolex Daytona a un pensionato di 72 anni, lasciando dietro di sé solo il suo sorrisetto beffardo. Il colpo, avvenuto nel cuore di Falconara Marittima, mette in luce come la malizia possa celarsi anche dietro gesti apparentemente innocenti. La vicenda continua a scuotere la comunità e a richiedere giustizia.

Con un abbraccio "affettuoso" è riuscita a sfilargli dal polso un Rolex Daytona, poi è sparita nel nulla. Vittima del colpo un pensionato 72enne di Falconara Marittima, derubato lo scorso 29 maggio mentre camminava nel centro cittadino. I Carabinieri della Tenenza di Falconara hanno denunciato.

