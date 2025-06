La vita in 3metri quadrati circondata da sbarre | come vivono la detenute nel carcere di Torino

La vita in soli 3 metri quadrati, circondata da sbarre, rivela un lato sconvolgente della realtà carceraria a Torino. Tra urla e dolore, le detenute soffrono di dipendenze devastanti e disturbi mentali profondi, spesso portando a tentativi di suicidio. È un mondo di sofferenza e resilienza, dove la speranza sembra sfuggire tra le mura. Ma cosa si può fare per cambiare questa drammatica condizione?

Ci sono un paio di detenute distrutte dal crack che urlano tutto il giorno perché è uno stupefacente che brucia letteralmente il cervello, creando nervosismo e turbamento attorno a loro. Tante donne riportano gravi problemi psichici, che in qualche caso inducono a tentativi di suicidio, ma sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - La vita in 3metri quadrati, circondata da sbarre: come vivono la detenute nel carcere di Torino

In questa notizia si parla di: detenute - vita - 3metri - quadrati

La vita in 3metri quadrati, circondata da sbarre: come vivono la detenute nel carcere di Torino; Le carceri senza respiro: “Per ogni detenuto 3 metri quadrati di spazio”. Quei bimbi in cella con le mamme; Le carceri senza respiro: “Per ogni detenuto 3 metri quadrati di spazio”. Quei bimbi in cella con le mamme.

La vita in 3metri quadrati, circondata da sbarre: come vivono la detenute nel carcere di Torino Lo riporta torinotoday.it: Viaggio tra arredi fatiscenti, finestre schermate, bidet e acqua calda non sempre presenti ...