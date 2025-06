La violentò dopo la chat Condanna a 4 anni e mezzo

La sentenza di condanna a quattro anni e mezzo inflitta ieri a un giovane di Reggio, accusato di aver commesso una violenza sessuale su una 14enne, riaccende il dibattito sulla pericolosità delle relazioni online e sull'importanza di tutelare i minori. La vicenda, avvenuta a Suzzara nel maggio 2023, evidenzia quanto sia fondamentale vigilare sulle interazioni digitali per prevenire tragedie. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta il tema della tutela dei più vulnerabili.

Quattro anni e mezzo. È la condanna inflitta ieri col rito abbreviato a un giovane residente a Reggio, all'epoca dei fatti 27enne, per una violenza sessuale che lui avrebbe consumato su una 14enne. I fatti contestati sono avvenuti a Suzzara (Mantova), nel maggio 2023. Secondo la ricostruzione accusatoria, i due si sarebbero conosciuti via Internet. Dopo un periodo trascorso dialogando sui social, si sono incontrati nel paese in provincia di Mantova. Il 27enne, senza precedenti e con un lavoro, avrebbe invitato la 14enne, studentessa di prima superiore, a salire sulla propria auto per fare un giro e chiacchierare.