La vacanza al mare diventa un incubo per una ventenne | Tre ragazzi mi hanno violentato

Una vacanza al mare che prometteva relax e spensieratezza si trasforma in un incubo per una giovane di appena vent’anni, vittima di una terribile aggressione da parte di tre uomini. Originaria di Rimini e in Salento per qualche giorno, la ragazza ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri, denunciando l’accaduto. La sua storia mette in luce l'importanza di tutela e giustizia in ogni momento di svago.

Doveva essere una vacanza al mare con le amiche, è diventata un incubo. Una ragazza poco più che ventenne, originaria di Rimini ma in Salento per qualche giorno, si è rivolta ai carabinieri dicendo di essere stata violentata da tre giovani nella notte tra mercoledì e giovedì. Il racconto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La vacanza al mare diventa un incubo per una ventenne: "Tre ragazzi mi hanno violentato"

In questa notizia si parla di: vacanza - mare - incubo - ventenne

Sapore di mare: in vacanza con Tezenis - Scopri il sapore di mare con Tezenis: un inno all'estate e alle vacanze. Con l'arrivo dei primi caldi, la nuova collezione si prepara a accompagnarti in un viaggio di emozioni, tra freschi bagni, passeggiate al tramonto e momenti di puro relax.

In scooter contro un palo della luce: un ventenne muore sul colpo, l’altro è gravissimo ---> https://trib.al/ClRXFfm Vai su Facebook

La vacanza al mare diventa un incubo per una ventenne: Tre ragazzi mi hanno violentato; Il tuffo in mare diventa un incubo. Precipita all’alba dalla scogliera. Volo di 10 metri per un ventenne; Ragazzino rapinato in spiaggia a Bibione: maxi condanna per l'aggressore. Lo aveva costretto a dargli scarpe g.

Vacanza da incubo nel Salento, ragazza stuprata da 3 giovani dopo una serata trascorsa al bar Da msn.com: La turista riminese ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo.