La tv nel pozzo | tutto quello che c’è da sapere

Questa sera su Rai 2 alle 21:20, non perdere "La tv nel pozzo", un toccante documentario diretto da Andrea Porporati che rivela i dettagli sconvolgenti di uno dei casi più drammatici della storia italiana. Il 13 giugno 1981, il piccolo Alfredo Rampi cadde in un pozzo artesiano a Frascati, catturando il cuore di tutta Italia. Scopri tutte le anticipazioni e come seguire il film in streaming, in un racconto che unisce emozione e riflessione.

La tv nel pozzo: anticipazioni e streaming del documentario. Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La tv nel pozzo, documentario diretto da Andrea Porporati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Nel 1981, a Frascati, il piccolo Alfredo Rampi cade per sbaglio in un profondo pozzo artesiano e rimane bloccato. Il paese rimane con il fiato sospeso, mentre il luogo dell’incidente viene preso d’assalto non solo dai soccorritori e dai giornalisti, ma anche da psicologi, curiosi e persone sinceramente preoccupate per la sorte del bambino. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La tv nel pozzo: tutto quello che c’è da sapere

In questa notizia si parla di: pozzo - tutto - sapere - anticipazioni

Il 10 giugno 1981, il piccolo Alfredino Rampi, 6 anni, cade in un pozzo artesiano profondo 80 metri nella campagna di Frascati, vicino Roma. È vivo, bloccato a decine di metri sottoterra. L’Italia intera segue in diretta TV le drammatiche operazioni di soccorso, t Vai su Facebook

Segreti di famiglia 2, anticipazioni 13 giugno: Pars riconosce la sorella; Dopo il finale della prima stagione, Segreti di Famiglia 2 è tornato (con nuovi casi da risolvere); “Segreti di famiglia”: anticipazioni sul finale e spoiler nuova stagione con Ilgaz e Ceylin.

La TV Nel Pozzo: la storia di Alfredino Rampi e di chi l'ha raccontata arrivano in prima serata su Rai2 - La triste storia di Alfredino Rampi è stata al centro della più lunga diretta televisiva della storia della TV italiana. Riporta msn.com

Come finisce la soap turca di "Segreti di famiglia"? Anticipazioni e novità sulla seconda stagione della serie - Le vite del pubblico ministero Ilgaz e dell’avvocatessa Ceylin si incroceranno nella serie di Segreti di famiglia. Scrive alfemminile.com

L'ex Udinese Rossitto a TV12:"Tutto inizia e finisce;i Pozzo hanno fatto la storia" - Tra questi Fabio Rossitto, il cui esordio in maglia bianconera è proprio coinciso con l'inizio dell'era Pozzo. msn.com scrive