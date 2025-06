La tv nel pozzo su Rai 2 il docufilm per i 44 anni della tragedia di Alfredino Rampi

Ricordare è un dovere e un gesto di rispetto verso chi ha vissuto una delle tragedie più dolorose della nostra storia. Su Rai 2, in occasione dei 44 anni dalla drammatica vicenda di Alfredino Rampi, va in onda "La TV nel Pozzo", un docufilm che ripercorre con delicatezza e profondità quell’evento, offrendo un’emozionante testimonianza di memoria collettiva, attraverso immagini di repertorio e voci autorevoli di protagonisti e esperti. Un’occasione per non dimenticare e riflettere sulle conseguenze di quel tragico giorno.

Il docufilm ripercorre la tragedia attraverso le immagini di repertorio e le testimonianze di giornalisti, ex soccorritori, psicologi, testimoni e artisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La tv nel pozzo, su Rai 2 il docufilm per i 44 anni della tragedia di Alfredino Rampi

Sono passati quarantaquattro anni da quel 10 giugno 1981 in cui l’Italia si fermò, sospesa tra speranza e angoscia. Tutti lì a seguire la vicenda di Alfredo Rampi (per tutti semplicemente Alfredino), un bambino di soli sei anni precipitato in un pozzo artesiano n Vai su Facebook

La tv nel pozzo, su Rai 2 il docufilm per i 44 anni della tragedia di Alfredino Rampi

