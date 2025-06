La truffa del trading online tutti i consigli di Confconsumatori per difendersi

Sei stato avvisato della truffa del trading online? Confconsumatori svela i trucchi dei falsi broker e come difendersi da inganni e false promesse. Con pochi semplici consigli, potrai riconoscere le insidie e proteggere i tuoi risparmi. Non lasciarti ingannare: la sicurezza finanziaria inizia dall'informazione. Continua a leggere per scoprire come tutelarti dai rischi del trading fraudolento e investire in modo consapevole.

Falsi broker invitano a registrarsi su piattaforme online e a investire piccole somme di denaro, con la promessa di facili guadagni. Gli esborsi crescono sempre più, con la scusa di dover pagare tasse o commissioni oppure di sbloccare il capitale investito, e i guadagni diventano un miraggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - La truffa del trading online, tutti i consigli di Confconsumatori per difendersi

Truffa con il trading on line delle criptovalute: la vittima è trentina, ma la mente è in Toscana - Una truffa da oltre 100mila euro ha colpito una donna trentina, caduta nella rete dei raggiri legati al trading di criptovalute.

Stiamo ricevendo molte segnalazioni su questo tema. Report, o Sigfrido Ranucci, non proporranno o consiglieranno mai attività di trading o piattaforme di investimento. Si tratta di truffe online che sfruttano impropriamente la nostra immagine. Vai su Facebook

Arrestato per truffa da 70.000 euro col trading on line Vai su X

