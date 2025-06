La tragedia al rally | Ho cercato di aiutare il mio amico Matteo

Una tragica giornata durante il rally ha segnato profondamente Samuele Pellegrino, che ricorda con dolore l’incidente che ha portato via il suo caro amico Matteo Doretto. Con la forza e la determinazione fornite dal rugby, ha tentato in ogni modo di salvarlo, ma il destino ha scritto un’altra storia. Questa perdita ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante valorizzare ogni momento condiviso con le persone care.

"Se sono ancora vivo, forse è anche grazie al rugby che mi ha dato una struttura fisica robusta. Dopo l’incidente, con l’adrenalina ancora in corpo, ho cercato di spostare le lamiere in modo da tentare poi di tirare fuori Matteo dall’abitacolo. Ma non c’è stato nulla da fare, era impossibile spostarle". Samuele Pellegrino non nasconde il dolore per la scomparsa dell’amico e compagno di rally Matteo Doretto: quel che doveva essere un pre-gara come tanti altri si è improvvisamente trasformato in tragedia. A perdere la vita a 21 anni due giorni fa durante i test di prova del Rally di Polonia è stato Doretto, campione italiano junior 2024, alla guida della Peugeot 208 Rally4 sulla quale era a bordo anche il ventiseienne di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it