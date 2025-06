La ’Tiziano’ nella bufera | Futuro non garantito Situazione insostenibile

La Comunità terapeutica Tiziano si trova oggi in una fase critica, tra insostenibilità e incertezza sul futuro. Il Gruppo La Villa, che ha avviato il progetto nel 2002, esprime il proprio impegno a collaborare con le istituzioni locali e sanitarie per garantire una soluzione concreta alle preoccupazioni dei lavoratori. La sfida è grande, ma la volontà di trovare un percorso condiviso resta ferma: il futuro della Tiziano merita attenzione e azione immediata.

"Non possiamo garantire il futuro della Tiziano". Il gruppo La Villa, in merito alla gestione della Comunità terapeutica di Aulla, conferma la disponibilità a collaborare con Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Comune di Aulla e gli altri soggetti coinvolti per rendere concreto il grido dei lavoratori per il futuro. Il progetto è da sempre caro al gruppo, che lo ha avviato nel 2002 all’interno della propria struttura Rsa Michelangelo e gestito per oltre 20 anni. Adesso però il futuro è incerto. "La Società ha investito nel progetto notevoli risorse economiche - spiegano - Dal 2005 oltre 1,6 milioni di euro sono stati spesi per ristrutturazione, adeguamento, ampliamento e manutenzione della porzione immobiliare di proprietà del Comune, facendo pieno affidamento nell’adempimento da parte del Comune di Aulla degli obblighi previsti nel bando a suo tempo aggiudicato, che prevedevano fra l’altro il ristoro delle somme investite. 🔗 Leggi su Lanazione.it