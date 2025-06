La Ternana Women porta in serie A anche lo stadio di Narni | lavori in corso al comunale

alla tifoseria e un tocco di vivacità all’intera struttura. Questo restyling segna un passo importante per la crescita dello sport nel territorio, rafforzando il legame tra la squadra e i suoi fan. La rinnovata cornice del Comunale di Narni promette di accogliere con entusiasmo sempre più appassionati, contribuendo a creare un’atmosfera elettrizzante in vista delle prossime sfide.

Restyling in corso per lo stadio Moreno Gubbiotti di Narni. Il “comunale” è infatti oggetto di interventi di ristrutturazione riguardanti l’aspetto logistico dell’impianto. In particolare, si stanno montando dei seggiolini colorati lungo la gradinata centrale. Essi serviranno a dare un ordine. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - La Ternana Women porta in serie A anche lo stadio di Narni: lavori in corso al “comunale”

In questa notizia si parla di: stadio - narni - corso - comunale

24 MAGGIO – L’ULTIMO GIORNO DI GAZA 50.000 lenzuoli per 50.000 morti Il Comune di Narni e la rete interassociativa “Narni abbatte i muri” aderiscono alla campagna nazionale “ _L’ultimo giorno di Gaza”_ e invitano tutte le cittadine e tutti i cittadini, le as Vai su Facebook

La Ternana Women porta in serie A anche lo stadio di Narni: lavori in corso al “comunale”; Rinnovata convenzione Comune Narni-Narnese calcio per stadio San Girolamo-Gubbiotti; Rinnovata convenzione Comune-Narnese calcio per stadio San Girolamo Gubbiotti.