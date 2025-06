La telefonata a Trump | come è nato l' attacco

Il premier Netanyahu avrebbe comunicato a Trump l'intenzione di lanciare l'attacco su Teheran anche senza l'aiuto Usa nella fase offensiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La telefonata a Trump: come è nato l'attacco

In questa notizia si parla di: trump - attacco - telefonata - nato

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco - Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione.

Donald Trump dichiara: “Ho appena terminato una telefonata con il Presidente della Russia, Vladimir Putin. Abbiamo discusso dell’attacco dell’Ucraina contro gli aerei russi fermi in aeroporto e di vari altri attacchi che stanno avvenendo da entrambe le parti. È Vai su Facebook

La decisione lunedì e la telefonata a Trump: come è nato l'attacco di Israele all'Iran; Ecco come Trump russa fra Russia e Ucraina; Trump: Putin è stato colpito duro e colpirà duro. Merz: più pressione su Russia per stop a guerra - L'Ucraina pubblica un nuovo filmato dell'attacco dei droni ai bombardieri strategici russi.

Ecco come Trump russa fra Russia e Ucraina Si legge su startmag.it: Il presidente americano, Donald Trump, ieri ha parlato con Vladimir Putin e il risultato è stato un altro TACO: Trump ...