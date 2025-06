La stravagante proposta di riforma dei referendum di Conte Il solito populismo

Tra le proposte di riforma dei referendum avanzate da Conte, il populismo si fa largo con una soglia che sfiora il surrealismo: il 33,33333...%. Una cifra così precisa lascia supporre che l’ex premier abbia preso davvero in mano il pallottoliere. Ma è davvero questa la soluzione per rinnovare la democrazia? Scopriamolo insieme, approfondendo le implicazioni di questa proposta.

A essere precisi, la soglia esatta sarebbe al 33,33333 periodico. Nel caso, almeno, che Giuseppe Conte abbia preso in mano il pallottoliere.

