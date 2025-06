La strategia di Ghelardi | Dare la possibilità a qualcuno di affermarsi è uno degli obiettivi

La strategia di Ghelardi si basa sul valorizzare il talento e offrire a chi merita la possibilità di emergere. Laura Valdesi e Capitano Franco Ghelardi puntano a riportare la Pantera sul gradino più alto, sfiorando un traguardo storico: l’11º Palio dal 1900. Con un passato di vittorie come quella del 2006 e un futuro ancora da scrivere, il passaggio di testimone diventa la chiave per rinvigorire la leggenda. Le storie si ripetono, e le opportunità sono davanti a noi.

