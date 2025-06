La storia di Amelia Casti a 86 anni sostiene l’esame di terza media | era stata costretta a lasciare la scuola a causa della guerra

A 86 anni, Amelia Casti dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. Costretta a interrompere gli studi a causa della guerra, oggi si prepara a sostenere l'esame di terza media, conquistando un traguardo che testimonia la forza della determinazione e del desiderio di crescita personale. La sua storia ci ricorda che l’educazione è un diritto e un viaggio che può continuare a qualsiasi età, ispirando tutti noi a non smettere mai di credere nei propri obiettivi.

Amelia Casti ha 86 anni e, in questi giorni, sta sostenendo l’esame di terza media. È l’allieva più anziana a sostenere la prova in un Centro per l’Istruzione degli Adulti (Cpia) in provincia di Cagliari. Un traguardo personale che arriva dopo una vita lunga e intensa, segnata da un desiderio mai spento: quello di completare gli studi. Nata nel 1938, Amelia Casti ha vissuto l’infanzia in un’Italia con un alto tasso di analfabetismo, diffuso soprattutto nelle zone rurali e tra le donne, e alla vigilia della guerra. Suo padre, militare, partì più volte per il fronte, prima in Spagna, poi durante la Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Open.online