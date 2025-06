La storia d’amore continua | coach Andrea Guidotti rinnova con la Publiesse Chiaravalle

La storia d’amore tra Coach Andrea Guidotti e la Publiesse Chiaravalle si rinnova, consolidando un legame fatto di successi e passione. Dalle imprese sportive con il Cus Ancona Pallamano alle prestigiose riconoscenze come la Palma d’Argento del CONI, Andrea continua a scrivere pagine di eccellenza nel cuore di Chiaravalle. La sua dedizione e il suo talento sono ormai parte integrante del tessuto locale, pronti a conquistare nuovi traguardi.

