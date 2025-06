La stampa italiana si mobilita per Gaza | Lasciate entrare i giornalisti All’appello rispondono decine di testate tranne Tg1 e Tg2

La stampa italiana si mobilita con forza per Gaza, chiedendo di garantire l’accesso ai giornalisti e il loro diritto di fare informazione al fronte. L’appello del presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, ha ricevuto un sostegno crescente da oltre quaranta testate, dimostrando l’importanza di una copertura libera e indipendente. È fondamentale rispettare le regole della democrazia, lasciando che i professionisti svolgano il loro lavoro, perché solo così si può garantire un’informazione completa e corretta.

Fate entrare i giornalisti a Gaza e lasciate che facciano il loro lavoro. È l’appello lanciato due giorni fa dal presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli. Un richiamo alle più elementari regole della democrazia raccolto nelle ultime 48 ore da oltre una quarantina di testate, La Notizia compresa naturalmente. Anche se con alcune macroscopiche mancanze, come lamenta l’Usigrai, che sottolinea la mancata adesione delle direzioni del Tg1 e del Tg2 Rai . L’appello di Bartoli. “Ad oggi 32 testate giornalistiche hanno aderito all’appello per fare entrare i media indipendenti nella Striscia di Gaza per poter raccontare i massacri e crimini di guerra che si stanno consumando, tra questi 232 giornalisti palestinesi uccisi dall’esercito israeliano”, aveva detto Bartoli, “Ringrazio tutti per la sensibilità che hanno mostrato su questa vicenda che va avanti da oltre un anno e mezzo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La stampa italiana si mobilita per Gaza: “Lasciate entrare i giornalisti”. All’appello rispondono decine di testate, tranne Tg1 e Tg2

