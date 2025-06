La sorella di Greta Thunberg è molto… diversa E ora vuole cambiare cognome

Beata Thunberg, sorella di Greta, sceglie una strada tutta sua nel mondo dello spettacolo. Con il nome d’arte “Bea”, si concentra sulla musica, sfidando le aspettative e distinguendosi con foto provocanti e balli social. Ora, desiderosa di un nuovo inizio, valuta perfino di cambiare cognome per affermarsi come artista indipendente. La domanda sorge spontanea: quale sarà il prossimo capitolo della sua strada?

Beata Thunberg, sorella dell'attivista Greta, si lancia nella musica con il nome d'arte "Bea". Foto provocanti e balli social Mentre la sorella maggiore, Greta Thunberg, fa parlare di sé salpando per Gaza in un mare di polemiche, la piccola di casa, Beata, non sta certo a guardare. La diciannovenne svedese sta costruendo una carriera da cantante, e per prendere le distanze dalla controversa attivista, ha deciso di staccarsi dal cognome "Thunberg". Ma il distacco sembra essere solo parziale: le sue foto "piccanti" e i suoi balli provocanti sui social continuano a far discutere, in un mix di arte e scandalo.

