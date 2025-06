La Sir Perugia prepara la festa In piazza IV Novembre giovedì 19

Preparatevi a vivere un’indimenticabile serata di festa e passione: la Sir Sicoma Monini Perugia annuncia una celebrazione ricca di musica, emozioni e solidarietà in Piazza IV Novembre. Giovedì 19 alle 20, i tifosi si riuniranno per rendere omaggio alla straordinaria conquista della Champions League, trasformando il cuore della città in un palcoscenico di gioia e unità. Un appuntamento imperdibile per tutti i fedelissimi dei block-devils!

Ufficializzato il programma per la grande festa di fine stagione organizzata per tutti i fedelissimi che seguono i block-devils. I tifosi dalla Sir Sicoma Monini Perugia si ritroveranno giovedì 19 alle 20 in piazza IV Novembre dove si terrà l’evento di celebrazione della conquista della Champions league. Il club del presidente Gino Sirci quest’anno si sposta nel cuore del capoluogo, dove è in cantiere un programma tra musica live, djset e interviste sul palco con i protagonisti della grande avventura a Lodz, ma soprattutto sarà presente il trofeo conquistato il 18 maggio. La festa prenderà il via con i Dee Radio, per iniziare con la musica della band. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Sir Perugia prepara la festa. In piazza IV Novembre giovedì 19

