la sinistra reazionaria e il referendum buttato in pasto al terrapiattismo demografico

clima di confusione e disorientamento tra gli elettori. La mancanza di una visione chiara e condivisa si è tradotta in un fallimento prevedibile, lasciando spazio a teorie complottiste e fake news che alimentano il terrapiattismo demografico. È urgente ridare voce a un dibattito serio e responsabile, capace di rispondere alle vere esigenze del Paese, senza cadere nelle trappole dell’ideologia e della paura. Solo così si potrà ricostruire fiducia e prospettiva futura.

Com’era prevedibile, la scelta di infilare una ragionevole proposta di riforma della legge sulla cittadinanza nell’anacronistico menù referendario della sinistra reazionaria non ha avuto un esito felice. Non mancavano certo i segni che l’abiura dello scapricciamento liberale sui temi economico-sociali da parte del Partito democratico e il riflusso verso l’immaginaria età dell’oro dell’antagonismo politico-sindacale avrebbero propiziato un inevitabile rigurgito reazionario anche sul fronte migratorio. Solo con una buona dose di ingenuità e di superbia ci si è potuti illudere che il popolo di sinistra, affogato nella nostalgia e nella retorica dei bei tempi andati, sarebbe rimasto virtuosamente immune dal contagio del sospetto e del risentimento verso gli stranieri, la cui dilagante presenza è la differenza più eclatante tra il mondo di oggi e quello di ieri, e a cui è semplicissimo addebitare di avere inceppato la macchina della giustizia e della prosperità e di avere preteso posti a tavola, dove scarseggiava anche per i nativi il pane e il companatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it