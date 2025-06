La sindaca Ilaria Bugetti è indagata per corruzione | le ombre sui rapporti con un imprenditore

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, si trova al centro di un'inchiesta per corruzione che desta molteplici interrogativi sui rapporti con un imprenditore locale. Dopo la perquisizione della sua abitazione, la prima cittadina ha ribadito la sua fiducia nelle istituzioni giudiziarie, ma l'ombra di sospetti continua a inquietare la comunità. È indispensabile attendere gli sviluppi delle indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti è indagata per corruzione. Lo ha annunciato la stessa prima cittadina con un comunicato nel quale rinnova la sua fiducia "nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine". La nota è stata diramata dopo che la sua abitazione è stata perquisita.

