La sindaca di Prato Ilaria Bugetti Pd indagata per corruzione | cosa c’è nell’inchiesta

La città di Prato si trova al centro di un'aspra bufera politica: la sindaca Ilaria Bugetti, del PD, è stata posta sotto indagine per corruzione. La notizia, che sta scuotendo l’intera comunità, riguarda anche la perquisizione della sua abitazione e la richiesta di arresti domiciliari da parte della procura di Firenze. Mentre il caso si sviluppa, rimane da capire quali saranno le prossime mosse del Gip e come questa vicenda influenzerà il futuro amministrativo di Prato.

La sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, è indagata per corruzione dalla procura di Firenze. L’abitazione della prima cittadina, per cui la procura ha chiesto gli arresti domiciliari, è stata perquisita nella mattinata di oggi, venerdì 13 giugno, quando le è stato notificato l’avviso di garanzia e le è stato chiesto di comparire per l’interrogatorio con il Gip. La procura di Firenze chiede per lei gli arresti domiciliari. Sarà il Gip, con ogni probabilità la prossima settimana, a decidere se adottare la misura cautelare richiesta. La sindaca: «Assoluta fiducia nella magistratura». A dare la notizia è stata la stessa Ilaria Bugetti, eletta con il Partito democratico, che in una nota spiega: «In qualità di sindaca di Prato, ritengo sia mio dovere immediatamente comunicare di aver ricevuto in data odierna, 13 giugno, un avviso di garanzia dalla Procura della Repubblica di Firenze». 🔗 Leggi su Open.online

