La sindaca di Prato del Pd indagata per corruzione | chiesti i domiciliari Perquisiti gli uffici e la sua abitazione

Una notte di tensione scuote Prato, dove la sindaca Ilaria Bugetti, esponente del Pd, si trova al centro di un'indagine per corruzione legata ai finanziamenti elettorali. Con uffici e abitazione perquisiti e la richiesta di domiciliari, la città si interroga sul futuro della sua leadership. La vicenda, ancora in evoluzione, solleva questioni importanti sulla trasparenza e l'integrità in politica, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi.

Corruzione nell’ambito di un’indagine sui finanziamenti elettorali. È questa la contestazione avanzata dalla procura di Firenze nei confronti della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, esponente del Pd. Gli uffici e l’abitazione della prima cittadina, eletta lo scorso anno con una coalizione di centrosinistra, sono stati perquisiti questa mattina e contestualmente è stato notificato a Bugetti un invito a comparire per un interrogatorio che avverrà nei prossimi giorni. Per la sindaca sono stati anche chiesti gli arresti domiciliari. Sarà infatti il gip – come prevede la riforma di Carlo Nordio – a decidere sull’eventuale misura cautelare chiesta dalla procura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La sindaca di Prato del Pd indagata per corruzione: chiesti i domiciliari. Perquisiti gli uffici e la sua abitazione

In questa notizia si parla di: sindaca - prato - corruzione - chiesti

