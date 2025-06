La Serbia in bilico tra Bruxelles e Mosca

La Serbia si trova ora in un delicato equilibrio tra le spinte di Bruxelles e le insistenze di Mosca, testimoniato dalla visita del presidente Vucic a Odessa e alla parata di Mosca. Un gesto che ha rafforzato il suo ruolo di mediatore tra Occidente e Russia, ma ha anche suscitato reazioni contrastanti nella comunità internazionale. In questo contesto complesso, la politica serba si conferma un crocevia strategico tra alleanze e ambizioni.

Mercoledì si è tenuto a Odessa il quarto vertice Ucraina–Europa sud-orientale. All’evento ha partecipato anche il presidente serbo Aleksandar Vu?i? – alla sua prima visita in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa nel 2022 – che solo un mese prima, il 9 maggio, aveva partecipato alla parata del Giorno della Vittoria a Mosca, accanto a Vladimir Putin. La visita di Vu?i? in Russia aveva destato le critiche di Bruxelles e di alcuni esponenti dei 27 Paesi membri per il rischio che tale iniziativa potesse compromettere il percorso di adesione della Serbia all’Unione. Questa volta, però, la ministra degli Esteri slovena Tanja Fajon ha adottato un tono più conciliante, suggerendo che la presenza di Vu?i? a Odessa potrebbe essere interpretata come un primo gesto di sostegno a Kyiv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Serbia in bilico tra Bruxelles e Mosca

In questa notizia si parla di: mosca - serbia - bilico - bruxelles

La Serbia in bilico tra Bruxelles e Mosca; Le Capitali – Israele bombarda l’Iran; Allargamento Ue 3/ Quando Mosca è troppo vicina: gli ostacoli all’adesione di Georgia, Serbia e Turchia.

L’idea di Europa che ora è in bilico Segnala corriere.it: Tutti presi a difendere la loro indipendenza da Bruxelles o dai vicini, gli Stati europei si sono scoperti dipendenti da Mosca per l’energia, e dagli Stati Uniti per la difesa.