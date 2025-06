La scuola “Garibaldi“ pronta a rifarsi il look.

La scuola primaria “Giuseppe Garibaldi” di Umbertide si prepara a un importante restyling, con oltre un milione di euro destinati a rinnovare uno degli edifici più iconici e storici della città. Grazie a investimenti mirati sull’efficientamento energetico, l’istituto diventerà ancora più sostenibile e all’avanguardia. Questo intervento rappresenta un passo decisivo verso un futuro scolastico più verde e innovativo, in grado di offrire un ambiente didattico all’altezza delle nuove sfide. L’intervento, finalizzato alla...

UMBERTIDE Investimento di oltre un milione di euro per la scuola primaria “Giuseppe Garibaldi“, uno degli edifici scolastici e monumentali più importanti. Serviranno per realizzare una scuola più ecostenibile, grazie all’efficientamento energetico. La spesa pari a un milione e 59mila euro è stata finanziata attraverso il Programma regionale Pr Fesr 2021-2027, con un cofinanziamento comunale di 147mila euro. L’intervento, finalizzato alla riduzione dei consumi energetici e all’abbattimento delle emissioni, vedrà da un lato la sostituzione completa degli infissi, con il rinnovo di 166 finestre per una superficie totale di 671 mq e dall’altro la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento, con il passaggio dal tradizionale sistema a gas a una pompa di calore elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it