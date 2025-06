La Sardegna regina dell’estate 2025 al Sud il mare più bello

La Sardegna si conferma regina dell’estate 2025, con spiagge e mari che conquistano il cuore di tutti. Al Sud, il mare più bello si svela in luoghi incantevoli come Domus De Maria, Pollica, Nardò e Baunei, premiati da Legambiente e Touring Club Italiano nel loro prestigioso riconoscimento. Ma quale località si aggiudicherà il maggior numero di vele? Scopriamo insieme le meraviglie di questa estate da sogno.

La Sardegna è la regina dell’estate 2025, al Sud il mare più bello. Questo il risultato della premiazione delle 5 vele assegnate da Legambiente e Touring club italiano nel corso della seconda edizione del ‘Forum blue economy’, organizzato oggi a Roma nell’ambito del progetto europeo ‘Life Sea.Net’. Chi si porta a casa il bottino più numeroso di 5 vele? In generale il Sud Italia stravince con Domus De Maria (Su), Pollica (Sa), Nardò (Le), Baunei (Nu), San Giovanni a Piro (Sa). E se la Sardegna è la regione con più realtà premiate per il mare, tra i laghi Molveno si conferma al vertice. Il mare come l’oro per l’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it