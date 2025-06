La Salute in Puglia | la bellezza vincitrice assoluta del Galà 2025 Nei giorni scorsi

La Puglia celebra la sua vittoria più brillante: la bellezza si impone come vincitrice assoluta del Galà 2025 di La Salute in Puglia. Un trionfo che riconosce l’importanza di valorizzare non solo la salute, ma anche il benessere e l’estetica che rendono unico il nostro territorio. Attraverso il web e i social, questa rete continua a diffondere notizie vitali per i cittadini, rafforzando il suo ruolo di punto di riferimento. È il momento di scoprire perché la Puglia è la regione che conquista con stile e salute.

È la bellezza la vincitrice assoluta dell'edizione 2025 del Galà 2025 de La Salute in Puglia Attraverso il web e le pagine social, il network La Salute in Puglia diffonde quotidianamente notizie sulla sanità e il benessere psico-fisico dei pugliesi, rispondendo a un chiaro bisogno di informazione dei suoi follower e, più in generale, dei cittadini pugliesi. Lo testimoniano i numeri: la testata giornalistica online registra circa 30mila visualizzazioni di pagine al mese, la pagina Facebook – con i suoi 56.000 follower – raggiunge in media 500mila bacheche a settimana; il canale Youtube propone oltre 1.

