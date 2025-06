La salute è una malattia incompleta | le scatole oniriche di Ottavia Zappalà Mchenry in mostra da Artètika

Scopriremo insieme come l'arte di Ottavia Zappalà McHenry svela le sfumature invisibili della nostra condizione umana, tra scelte e introspezione. La sua mostra personale, “La salute è una...”, apre un dialogo profondo tra realtà e sogno, invitandoci a riflettere sulle scatole oniriche che custodiamo nel nostro subconscio. Palermo si prepara ad accogliere questa esperienza unica, un viaggio nell'anima che non lascia indifferenti.

Palermo accoglie Ottavia Zappalà McHenry (Ottavia McHenry), palermitana di nascita e statunitense d'adozione, che giovedì 19 giugno 2025, alle 19, nella Galleria Artètika spazio espositivo per l'anima (in via Giorgio Castriota 15), inaugura la sua mostra personale, intitolata "La salute è una.