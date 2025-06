La Russa e Meloni discutono della crisi in Medio Oriente aggiornamento alle Commissioni Esteri

La tensione in Medio Oriente si intensifica, richiedendo risposte rapide e concertate. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato con la premier Giorgia Meloni e altri esponenti di governo, sottolineando l'importanza di un approfondimento parlamentare immediato. La disponibilità del governo a riferire già domani alle Commissioni Esteri di Senato e Camera evidenzia l'urgenza di un'azione coordinata per affrontare questa crisi preoccupante, affinché l’Italia possa agire con responsabilità e determinazione.

A quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sentito telefonicamente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alcuni esponenti di governo sull'evolversi della situazione in Medio Oriente. Il presidente La Russa, ha "molto apprezzato l'immediata disponibilità del governo a riferire già domani alle Commissioni Esteri di Senato e Camera". "Stiamo assistendo ad un quadro molto preoccupante - riferiscono sempre le stesse fonti - e che merita l'immediato coinvolgimento del Parlamento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Russa e Meloni discutono della crisi in Medio Oriente, aggiornamento alle Commissioni Esteri

