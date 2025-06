La rosa del futuro Occhi su Zerbin e Simeone A caccia di rinforzi per la A

La rosa del futuro si fa già interessante, con Zerbin e Simeone pronti a navigare il mercato in cerca di rinforzi strategici. La squadra nerazzurra ha già definito tre innesti chiave e lavora sui nomi più caldi per rafforzare ulteriormente la rosa. Con l’accordo siglato per Vural, Lusuardi e Dawidowicz, la campagna di rafforzamento entra nel vivo: il futuro si costruisce ora, e le prossime mosse potrebbero riservare sorprese entusiasmanti.

Tre innesti già definiti e in attesa di essere pienamente ratificati non appena aprirà la finestra estiva del calciomercato. E altrettanti nomi parecchio caldi. Nonostante la panchina nerazzurra sia ancora vacante, la dirigenza ha chiuso gli accordi in entrata per Isak Vural, Mateus Lusuardi e Pawel Dawidowicz. I primi due arriveranno dal Frosinone: nelle casse ciociare circa 5 milioni di euro per entrambi, acquistati a titolo definitivo. Il centrale polacco invece, dopo una "vita" sportiva trascorsa con la casacca dell'Hellas Verona, si unirà allo Sporting Club a parametro zero. Sullo sfondo proseguono anche i contatti, ufficiali e informali, con il Napoli per sondare le posizioni di Alessio Zerbin (in foto con la maglia del Venezia) e Giovanni Simeone: entrambi sono in uscita, ma mentre per il primo la destinazione nerazzurra può essere congeniale, per l'argentino c'è da riscontrare il concreto interesse del Betis Siviglia.

Mercato Juventus: occhi puntati in casa Lazio, quel big della rosa di Baroni può diventare un obiettivo concreto. Il nome - Il mercato della Juventus si infiamma con l'attenzione rivolta a un big della Lazio. Il talento della rosa allenata da Baroni potrebbe diventare un obiettivo concreto per i bianconeri in vista della prossima estate.

Il Napoli farà un mercato di caratteristiche. Giocherà a tre o a quattro, innanzitutto? Credo sia la prima discriminante fondamentale. La squadra che ha appena conquistato il quarto scudetto è un ibrido nato dall'incontro tra le caratteristiche della rosa e l'idea di Vai su Facebook

