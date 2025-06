La ricorrenza era nata il 12 giugno e una vecchia chiacchierata al podcast Marga Hack La Nazione e quelle pagine viola

da una curiosità insaziabile e una passione per il sapere - anche da un profondo amore per la sua città, Firenze. Ieri, nel giorno in cui si ricordava il suo compleanno, molti si sono chiesti se, guardando le stelle come lei faceva, avrebbe potuto prevedere le sorti della Fiorentina o le future rivoluzioni del calcio. La vita di Hack continua a ispirare tra scienza e passione, lasciando un’eredità che va oltre i confini dell’astronomia.

Chissà se, ammirando le sue amate stelle, sarebbe riuscita a predire il futuro della "sua" Fiorentina, anticipando il nome del nuovo allenatore o magari le future mosse di mercato. Se lo sono chiesti in tanti ieri a Firenze, nel giorno in cui Margherita Hack - astrofisica scomparsa nel 2013 - avrebbe compiuto 103 anni. Una vita, quella di una delle divulgatrici scientifiche più note al mondo, che è sempre stata contraddistinta - oltre che dall’amore per l’astronomia - anche dalla passione per la maglia viola, come ebbe modo di raccontare lei stessa qualche decennio fa al podcast Marga: "In seconda ginnasio (aveva studiato al "Galileo" di Firenze, ndr) il professore di matematica mi scoprì mentre leggevo La Nazione, aperta sulle pagine della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La ricorrenza (era nata il 12 giugno) e una vecchia chiacchierata al podcast Marga. Hack, La Nazione e quelle pagine viola

